Verdonk pakt rompslomp jeugd- en thuiszorg aan

Oud-minister Rita Verdonk gaat de jeugd- en de thuiszorg helpen de administratieve rompslomp terug te dringen. Ze gaat samen met werkgevers en werknemers om de tafel om regels te schrappen.

Over een jaar moet de regeldruk voor zorgverleners en hun werkgevers in de jeugd- en thuiszorg merkbaar zijn verlicht, heeft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) met hen en de gemeenten afgesproken. Hij neemt Verdonk en oud-wethouder van Arnhem, Martijn Leisink, in de arm om daarbij te helpen. Leisink dient de gemeenten van advies.

De verstikkende regels hinderen veel medewerkers in de jeugdzorg en thuiszorg in hun werk. Door rompslomp tegen te gaan, hopen kabinet, gemeenten en zorgwerkgevers hun meer tijd te gunnen voor hun cliƫnten.

Verdonk (63) was minister van Vreemdelingenbeleid en Integratie voor de VVD in het tweede kabinet-Balkenende. Ze nam het vervolgens om het partijleiderschap op tegen Mark Rutte, die ternauwernood won. ‘IJzeren Rita’ probeerde nadien met een eigen partij in de Tweede Kamer te komen, maar dat lukte niet.