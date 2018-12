Voetbalclub Twijzel hoort vonnis over dug-out

Voetbalclub SC Twijzel hoort donderdag of de rechtbank in Leeuwarden een boete oplegt voor het fatale ongeval met een dug-out in 2014. Een 10-jarig meisje kwam om het leven toen de dug-out instortte omdat er kinderen op het dak zaten.

Het ongeval gebeurde tijdens een korfbaltoernooi op het voetbalveld waaraan circa duizend scholieren deelnamen. De dug-out was beschadigd na een storm een jaar eerder. Er waren scheuren in ontstaan en er ontbraken stenen. De zijwanden boden daarom onvoldoende bescherming toen zes kinderen op het dak gingen zitten.

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 10.000 euro boete, waarvan de helft voorwaardelijk. Het OM neemt het de club kwalijk dat bekend was dat de dug-out schade had, maar die niet had laten repareren. Volgens het bestuur gebeurde dat niet omdat er nieuwe voetbalvelden zouden komen.