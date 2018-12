Werkgevers betreuren afhaken klimaatakkoord

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland betreuren het dat de milieuorganisaties en de FNV niet langer meewerken aan het ontwerp-klimaatakkoord. Met de finish in zicht, moet iedereen water bij de wijn doen en wij hebben er vertrouwen in dat dat kan, aldus voorman Hans de Boer in reactie op het nieuws dat de milieugroeperingen en vakorganisatie niet kunnen leven met het voorgestelde ontwerp-klimaatakkoord. Dat wordt vrijdag om 12.30 uur in Nieuwspoort gepresenteerd aan het kabinet.

,,De klimaatverandering wacht niet”, aldus De Boer die stelt dat de allerlaatste onderhandelingen nog bezig zijn en dat eigenlijk alle betrokkenen hun nek uitsteken. ,,Het halen van de klimaatdoelen is voor het bedrijfsleven te belangrijk om nu te stoppen met dit traject. Wij zetten ons in om morgen alsnog te kunnen komen tot een goed ontwerp voor een klimaatakkoord.”