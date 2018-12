Zorginstelling Careyn weer in orde

De zorginstelling Careyn, met tientallen vestigingen in het land, heeft orde op zaken gesteld. Volgens de Inspectie Gezondheidszorg wordt er voldoende en deskundig personeel ingezet en is de kwaliteit en veiligheid van de zorg weer in orde.

Careyn, een van de grootste zorginstellingen in Nederland, kreeg in 2016 al een waarschuwing over de gebrekkige zorgverlening. De zorginstelling kwam ook op een zwarte lijst terecht met verpleeghuizen, waarover de inspectie de grootste zorgen heeft.

,,Na een reeks maatregelen naar aanleiding van gebrekkige kwaliteit van zorg heeft Careyn goede verbeterstappen gezet. Het vertrouwen van de inspectie is weer op peil dankzij de inspanningen van betrokken zorgverleners en bestuurders”, aldus de gezondheidsinspectie. De toezichthouder stelt vast dat de dagelijkse zorg voor de ruim 2000 cliĆ«nten die bij Careyn wonen ,,aantoonbaar beter” is geworden.