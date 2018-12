Advies over groei Schiphol in januari verwacht

Naar verwachting komt er in januari een advies over de toekomst van Schiphol van de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De betrokken partijen benadrukken dat er voor die tijd wel duidelijkheid moet komen over de rol van Lelystad Airport als het gaat om het overnemen van vliegverkeer. Dat is nodig om tot een advies te komen, staat in een verklaring van de ORS.

In de omgevingsraad zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties vertegenwoordigd. De afgelopen weken zijn veel gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van Schiphol en op veel punten is inmiddels overeenstemming bereikt. Wat nog rest is welke voorwaarden moeten worden gesteld aan eventuele groei van de luchthaven.

Onlangs maakte president-directeur Dick Benschop bekend dat Schiphol na 2020 wil doorgroeien op een gematigde manier.