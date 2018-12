Beste 4 online casino tips voor 2019

Ben je van plan om in het nieuwe jaar een gokje te gaan wagen bij een online casino? Uiteraard wil je dan winstgevend aan de slag gaan, alhoewel je dit natuurlijk nooit van tevoren weet. Een voorbereid mens telt voor twee, dus wij hebben een aantal nuttige casino tips op een rijtje gezet. Hiermee kan je je online casino (https://www.onlinecasinolegends.nl) ervaring zo compleet, makkelijk en veilig mogelijk maken laten verlopen.

In 2019 zal er veel veranderen

De verwachting is dat in 2019 eindelijk de Wet op de Kansspelen aangepast is. Deze wetgeving was toe aan vernieuwing, want tot nu toe mocht je officieel niet spelen bij online casino’s uit Nederland. Hier houdt de KSA sterk toezicht op. Maar in 2019 zal de markt opengaan en kan je straks ook bij echte Nederlandse sites spelen. Tot nu moet je je nog even vermaken op de buitenlandse sites. Hierbij is het belangrijk dat je goed kijkt naar de betrouwbaarheid.

Tip 1: Storten met bekende betaalmethodes

Geld storten en uitbetalen bij online casino spelen is tegenwoordig makkelijk met e-wallets, zoals Skrill, Paypal en Neteller. In een enkel online casino is het ook mogelijk om met iDEAL te betalen. Soms moet je een toeslag betalen bij bepaalde stortingsmethoden. De meest veilige manier van geld storten is door een gewone banktransactie te doen via internetbankieren. Bij sommige online casino’s ontvang je een extra bonus als je met een bepaalde stortingsmethode geld op je account stort.

Gebruik als je online gaat spelen in een online casino je echte naam, juiste adresgegevens en een correcte geboortedatum. Doe je dit niet, dan loop je het risico om gedoe te krijgen tijdens de accountverificatie. Dit kan eventueel voor problemen zorgen tijdens het uitbetalen.

Tip 2: Speel alleen op bekende software

Het is raadzaam om alleen casino games te spelen op bekende software van bijvoorbeeld Quickspin, Microgaming, Play’N Go en NetEnt. Bijna alle gerespecteerde online casino’s gebruiken deze software. Als je kiest voor bekende providers weet je zeker dat je spellen eerlijk verlopen en dat je dus ook een eerlijke kans maakt om geld te verdienen. Het zijn meestal de onbetrouwbare casino’s die geen gebruik maken van de hierboven genoemde softwareleveranciers.

Tip 3: Geen dubbele accounts

Zorg ervoor dat je niet vals speelt als je bij een online casino gaat spelen. Dit betekent dat je geen dubbele accounts aanmaakt. Zodra ze erachter komen dat je spelletjes probeert te spelen, kan je ervan uitgaan dat je je account en dus ook je geld kwijtraakt. Bij veel casino’s is het niet toegestaan om dubbele accounts te hebben per IP. Mocht je samenwonen of met meer personen op één adres wonen, neem dan altijd contact op met de helpdesk om vervelende situaties te voorkomen.

Als je een kopie van je paspoort moet opsturen, zorg er dan voor dat je het BSN nummer hebt afgestreept. Je moet deze gegevens nooit verzenden. Zorg ervoor dat je een datum op de kopie vermeldt en ook het waarom van verzenden. Dit kan zijn ter verificatie van een uitbetaling. Geef daarbij nooit je volledige creditcard nummer en CVC code en geef nooit het wachtwoord van je casino account per mail.

Tip 4: Blijf bij je eigen budget

Het kan voorkomen dat je jezelf verliest in het spel. Het kan helpen om bijvoorbeeld vaste dagen en speellimieten voor jezelf in te stellen. Zorg ervoor dat je altijd een bepaald budget aanhoudt en dat je daar bij blijft. Ga nooit met geleend geld spelen en zorg ervoor dat je bij een inzetniveau blijft waar jij en je bankrekening zich goed bij voelen.

Als je speelt met bovenstaande tips zal je ervaring een stuk beter zijn. Nu bij de buitenlandse sites, maar later ook wanneer de Nederlandse casino’s eraan komen.