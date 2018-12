Grotere kans op brandwonden op feestdagen

De jaarwisseling is de meest brandgevaarlijke tijd van het jaar, waarschuwt de Nederlandse Brandwondenstichting. ,,Tijdens deze dagen is er 4,5 keer meer risico op brand. Het risico op brandwonden neemt tijdens oud en nieuw zelfs met zes keer toe.”

De stichting zet zich alweer schrap voor alle feestdagen die ons te wachten staan ,,want elk jaar is het raak”. Mensen komen met soms zeer ernstige brandwonden binnen, opgelopen bij bijvoorbeeld het bijvullen van de spiritusbrander van een gourmetstel.

,,In tegenstelling tot wat veel mensen denken, vallen de slachtoffers niet alleen bij het afsteken van vuurwerk, maar juist ook bij andere dagelijkse activiteiten zoals het drinken van een kopje thee en het bereiden van het (kerst)diner. Tijdens de feestdagen is de dagelijkse routine voor de meeste mensen anders; een brandwondenongeval is dan heel snel gebeurd”, zo wordt gewaarschuwd.

Oplettenheid is dus geboden: geen echte kaarsen laten branden in droge kerststukjes en -bomen, kaarsen en boomverlichting uit als je er niet bij zit en geen spiritus- of gelbranders.