Man vaker slachtoffer van geweld dan vrouw

Mannen zijn vaker het slachtoffer van geweld dan vrouwen. In 2017 meldde 1,7 procent van de vrouwen van 15 jaar of ouder slachtoffer te zijn geworden van een of meerdere geweldsdelicten. Voor mannen was dat percentage 2,5.

Dat staat in de veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Van de geweldsdelicten komt bedreiging het meest voor, zowel bij mannen als vrouwen: 1,6 procent van de mannen liet weten het slachtoffer te zijn geworden van geweld tegen 1,1 procent van de vrouwen.

Bij seksuele vergrijpen is het beeld omgekeerd. 0,2 van de vrouwen meldde daarvan slachtoffer te zijn geworden tegen 0,1 procent van de mannen.

Het CBS en SCP hebben er geen directe verklaring voor dat mannen vaker het slachtoffer worden van geweld dan vrouwen. ,,Maar daar zijn wel theorie├źn over. Mannen bevinden zich over het algemeen vaker op plekken met meer risico’s. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan voetbalstadions en uitgaansgelegenheden”, aldus een woordvoerster.