Minister: moord scholiere verschrikkelijk

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) noemt de schietpartij in Rotterdam, waarbij dinsdag het 16-jarige meisje Humeyra om het leven kwam, ,,verschrikkelijk”. Hij vindt het terecht dat de Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe de politie in Rotterdam en Reclassering Nederland hebben gehandeld in de aanloop naar deze dramatische gebeurtenis. ,,Dat beslissen ze zelf, maar ik denk dat het een verstandige zaak is.”

Volgens Grapperhaus is het ,,vreselijk” dat een meisje van zestien in de fietskelder van haar eigen school is doodgeschoten. ,,In de eerste plaats voor de familie, maar ook voor de school en de samenleving.”

Vrijdag werd bekend dat de Inspectie Justitie en Veiligheid gaat kijken op welke manier de politie en de reclassering hun taken hebben uitgevoerd, tot aan het moment van de schietpartij. Het Openbaar Ministerie begon eerder al een strafrechtelijk onderzoek. De 31-jarige ex-vriend Bekir E. van het meisje is als verdachte opgepakt. Zijn voorlopige hechtenis werd donderdag met twee weken verlengd.