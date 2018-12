Nieuwe foto op koninklijke kerstgroet

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun drie dochters hebben een koninklijke kerstkaart ‘gestuurd’. Via social media deelde de koning een nieuwe foto van zichzelf, zijn vrouw Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. De foto is gemaakt door fotograaf Erwin Olaf.

De leden van het koninklijke gezin poseren op het glamoureuze plaatje naast elkaar, allemaal gehuld in feestelijke kleding. De tekst ‘Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2019’ staat bij de foto in het Nederlands, Engels, Spaans, Fries en Papiaments.

Donderdag verspreidde het koninklijk huis ook een foto van de koning in de bibliotheek van Paleis Noordeinde, zijn werkpaleis. Hij neemt daar de traditionele kersttoespraak op. Hij wijkt dit jaar voor die toespraak uit naar Noordeinde omdat het koninklijk gezin deze maand verhuist van de Eikenhorst in Wassenaar naar Paleis Huis ten Bosch. Dat is nog niet voldoende ingericht om de opnames te maken. De toespraak wordt op eerste kerstdag om 13.00 uur uitgezonden op verscheidene televisiezenders en op Radio 1.

In april werd ook een aantal koninklijke portretten van de hand van Olaf naar buiten gebracht. Behalve informelere foto’s met de prinsessen maakte hij toen ook een serie staatsieportretten van Willem-Alexander en Máxima in officiële kleding.