Aan de reeks succesverhalen over bezoekersaantallen in musea lijkt de laatste dagen geen einde te komen: ook het Centraal Museum in Utrecht meldt een record: 380.000 belangstellenden.

Het museum dankt dit onder meer aan de overzichtstentoonstelling De wereld van Pyke Koch en de expositie Jan Taminiau: Reflections. Deze modetentoonstelling werd afgesloten met bijna 100.000 bezoekers.