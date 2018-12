Op kerstavond kans op parelmoerwolken

Het loont mogelijk om op kerstavond naar boven te kijken: rond zonsondergang kunnen parelmoerwolken aan de hemel verschijnen. Het bijzondere weerfenomeen, waarbij de wolken een paarse tot roze gloed krijgen, was voor het laatst in 2016 in Nederland te zien. Dat meldt Weeronline.

Parelmoerwolken ontstaan op 20 tot 30 kilometer hoogte, in de ozonlaag. Het kleine beetje vocht dat in de ozonlaag aanwezig is, condenseert pas bij temperaturen beneden -80 graden Celsius. Maandag is de lucht op 25 kilometer hoogte zeer koud en kan de temperatuur naar -80 graden Celsius dalen. Hierdoor ontstaan dunne wolkenflarden. Doordat de wolken bestaan uit zeer kleine ijskristallen wordt het zonlicht sterk gebroken en ontstaat een kleurenspel.

Er zijn twee typen parelmoerwolken. Het eerste bestaat uit grote dunne wolkenflarden die het zonlicht verstrooien in verschillende pasteltinten. De wolk zelf zie je eigenlijk niet, maar het licht verraadt dat hij op grote hoogte aanwezig is. Daarnaast zijn er wat kleinere vlekken die vaak een groter aantal kleuren laten zien. Deze parelmoerwolk bestaat uit kleinere ijskristallen dan de eerste variant, waardoor het licht sterker wordt gebroken en regenboogachtige kleuren verschijnen.

Mochten ze er komen, dan zijn de wolken maandag rond zonsondergang te zien aan de westelijke hemel. Dat is om half vijf.