Schietpartij shishalounge april voor rechter

Nog net binnen een jaar na de dodelijke schietpartij in een shishalounge in Den Haag, moet de verdachte zich voor de rechter verantwoorden. De rechtbank in Den Haag bepaalde vrijdag dat de inhoudelijke behandeling van de zaak op 5 april volgend jaar is.

In de nacht van 7 op 8 april werd een 17-jarige jongen neergeschoten. Hij overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. Mustaf S. werd ruim een week later aangehouden en zit nog altijd vast.

De 20-jarige S. uit Rotterdam wordt verdacht van moord of doodslag. Hij zou meerdere keren op de jongen hebben geschoten. Mogelijk hadden de twee ruzie. De schietpartij is gefilmd en dat filmpje circuleerde op internet. Hierop is een man te zien die wegrent. Ruim een week later werd S. bij een verkeerscontrole aangehouden. Hij heeft tot nu toe gezwegen over de schietpartij en zijn mogelijke rol daarin.

De shishalounge aan de Laan van Meerdervoort is sinds de schietpartij gesloten.