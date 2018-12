Treinreiziger loopt warm voor eigen koffiemok

Warme drankjes op het station worden niet altijd meer in kartonnen wegwerpbekertjes geschonken. Sinds oktober lieten reizigers 60.000 keer koffie, thee of chocolademelk schenken in een zelf meegebrachte beker.

NS is blij dat reizigers ‘warmlopen’ voor het initiatief, maar Carola Wijdoogen, directeur duurzaam ondernemen, denkt dat het veel beter kan: ,,Laten we die 60.000 veranderen in 30 miljoen.”

Reizigers drinken jaarlijks meer dan 30 miljoen warme dranken op een station. Van al die wegwerpbekers kan een ‘afvalslinger’ worden gemaakt die even lang is als de afstand van Utrecht tot voorbij Moskou, aldus de NS, die de hoeveelheid afval op stations en in treinen wil verminderen.

Mensen die hun eigen herbruikbare (thermos)beker meenemen, krijgen in meer dan tweehonderd winkels op stations zeker 25 cent korting op hun drankje. Een tip: zorg dat die beker goed is af te sluiten, want dat is wel zo handig als je moet rennen om de trein te halen.