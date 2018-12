Tweede verdachte aangehouden in zaak Humeyra

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden in de zaak van de dinsdag op haar school in Rotterdam doodgeschoten Humeyra (16). Het gaat om een 25-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij werd donderdag aangehouden in de wijk Rotterdam Delfshaven, zo meldde het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Het OM verdenkt de man van betrokkenheid bij de schietpartij, maar meldt niet wat zijn mogelijke rol zou zijn.

Vlak na de schietpartij had de politie de 31-jarige ex-vriend van het slachtoffer al aangehouden. De politie vermoedde al dat de verdachte in een auto naar de school van het meisje was gekomen met minstens twee andere personen.

De vermeende dader ging ervandoor in een zwarte Opel Signum, maar werd op de Bergselaan aangehouden. In zijn auto vonden agenten een vuurwapen.

De politie wil graag mensen spreken die de verdachte hebben gezien of gesproken in de uren voor de schietpartij. Ook hoopt de politie tips te krijgen over de route die de 31-jarige verdachte aflegde na zijn daad. Ook camerabeelden zijn welkom, laat het OM weten.