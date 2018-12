Verdachte Bekir E. was lang spoorloos

Politie en Openbaar Ministerie (OM) hebben de ,,voorgeschiedenis tussen de hoofdverdachte en het slachtoffer” in de zaak-Humeyra in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat de politie om verschillende redenen verdachte Bekir E. niet heeft aangehouden na haar laatste aangifte van stalking, op 11 december.

Het is volgens de politie namelijk niet duidelijk waar hij is. Bovendien is er al drie weken geen contact meer tussen hem en Humeyra. Zij heeft de politie een foto laten zien waarop E. staat met twee vuurwapens. Die foto is vijf weken oud. De aangifte is wel opgenomen maar de politie besluit E. niet aan te houden, omdat hij weer snel vrijgelaten zou moeten worden als het wapen niet bij hem wordt gevonden. De politie zegt dat zij van plan was om de verdachte een langere tijd in de cel te krijgen en daarom een onderzoek is begonnen.

Maandag, de dag voor de schietpartij, is er contact tussen de politie en het slachtoffer, omdat zij aanvullende informatie heeft waarmee de politie hem mogelijk kan oppakken. Daarvoor is er een afspraak gemaakt op dinsdagmiddag. Drie kwartier daarvoor wordt zij doodgeschoten in de fietsenstalling van haar school. De wijkagent heeft die ochtend nog contact met haar familie, maar er zijn geen nieuwe incidenten te melden.

De eerste aangifte van Humeyra is in mei, wegens mishandeling en bedreiging. Dat gebeurt als ze de relatie met E. verbreekt. Ook haar zus doet aangifte, wegens bedreiging. De verdachte wordt aangehouden, voorgeleid en door de rechter-commissaris voorwaardelijk vrijgelaten. Eind mei beveelt het OM de aanhouding van de man, omdat hij het contactverbod heeft overtreden. Hij blijft spoorloos en wordt gesignaleerd. De politie zoekt actief naar hem.

De rechtszaak dient in augustus. De verdachte is daar niet bij, want hij is nog steeds niet aangehouden. De politierechter legt hem zes weken cel op, waarvan drie weken voorwaardelijk. De verdachte gaat in hoger beroep. Daardoor kan hij nog niet gevangen worden gezet. De voorwaarden – reclasseringstoezicht en een contactverbod – zijn wel van kracht.

Op 14 september wordt de verdachte aangehouden. Humeyra geeft aan dat zij geen contact meer heeft gehad met de man. De aangifte van eind mei over de overtreding van het contactverbod wordt dan voorwaardelijk geseponeerd, aldus het OM. In december gaat de zaak dan opnieuw spelen.