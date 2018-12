Actiegroep zonder bus verder naar Griekenland

Actiegroep ‘We gaan ze halen’ zet het plan om in Griekenland vluchtelingen op te halen door, ook al heeft de bus waarmee ze dat wilden doen het in Duitsland begeven. Met zo’n vijftig auto’s zetten de activisten hun reis toch voort.

De activisten willen vluchtelingen van Griekse eilanden naar Nederland halen, omdat daar volgens hen een humanitaire ramp gaande is. Hoe dat precies zal moeten nu de bus is kapotgegaan, is onduidelijk. ,,We weten nog niet hoe we dit precies gaan doen, want de vraag ligt ook bij de Griekse regering”, zegt actievoerder Johannes van den Akker. ,,Desnoods kopen we treinkaartjes of vliegtickets.”

Ook los van de logistiek is het de vraag hoe de activisten een groep vluchtelingen langs diverse landsgrenzen willen krijgen. Staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) zei eerder deze week dat de asielzoekers worden teruggestuurd naar Griekenland als het ze lukt om hier te komen.

De stoet vertrok vrijdagochtend vanuit Utrecht. Op eerste kerstdag hopen ze terug te zijn.