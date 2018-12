‘Kerstdiner is makkelijk en vegetarisch’

Het kerstdiner anno 2018 is makkelijk te maken en waar mogelijk vegetarisch. Althans dat komt naar voren uit de kersttrends die Jumbo en Albert Heijn op een rijtje hebben gezet. De supermarkten verwachten grote drukte in de dagen voor kerst en hebben daarom flink ingekocht op basis van deze trends.

Het aantal feestelijke gemaksproducten groeit volgens Albert Heijn explosief, van bijna-klaar-gerechten tot boxen met complete menu’s. Dé trend dit jaar zijn daarbij de verspakketten. Daarin zijn alle ingrediënten al afgemeten, de consument hoeft alleen nog maar het recept te volgen.

Uit een trendrapport van de grootgrutter blijkt daarnaast dat steeds meer mensen vlees en vis geen must meer vinden bij feestelijke diners. Vorig jaar was een kwart van de Nederlanders al van plan met Kerstmis een vegetarisch gerecht te serveren. De hang naar plantaardig voedsel zou nog steeds toenemen.

Jumbo signaleert vergelijkbare ontwikkelingen. Maar het bedrijf uit Veghel ziet ook dat klassiekers als varkenshaas, rundercarpaccio en gerookte zalm nog niet uit het kerstmenu verdwenen zijn. De verwachting is daarbij dat er 15 procent meer gourmetproducten verkocht worden dan vorig jaar. Er is nu ook een ruime keuze aan vegetarische varianten. Verschillende tapas, die vorig jaar erg in populariteit stegen, staan eveneens in de schijnwerpers binnen het kerstassortiment van Jumbo.

Niet iedereen is blij met de opkomst van vegetarische en veganistische gerechten. Toen Albert Heijn in november de kersteditie van huisblad Allerhande presenteerde, was er ophef omdat er te weinig recepten met vlees in zouden staan. Op sociale media stonden opmerkingen als: ,,niks nada, geen lekkere braadstukken, geen wild, niet echt speciale visgerechten. Wel quinoa (pitjes), veel groen en vegetarisch. En daar wacht je dan met spanning een heel jaar op.” De betreffende reactie leverde overigens ook weer veel repliek op van mensen die blij waren dat kerst dit jaar misschien wel minder dierenleed zou veroorzaken.