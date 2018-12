Minister op bres voor veiligere implantaten

Minister Bruno Bruins (Medische zorg) onderneemt actie om de veiligheid van implantaten, van borstvergroting tot nieuwe heup en pacemaker, te vergroten. Er komt meer onderzoek naar de risico’s en er komt een voorlichtingscampagne.

Voor het plaatsen van een implantaat bestaat vaak, maar niet altijd een medische noodzaak, stelt Bruins. ,,Zoals bij alle medische ingrepen moeten de voordelen en de risico’s worden afgewogen. Het is cruciaal dat artsen over de risico’s van implantaten in gesprek gaan met de patiënt, zodat ze samen kunnen beslissen over de beste behandeling.”

Een campagne moet artsen beter informeren over de risico’s van implantaten. Bruins wil ook bevorderen dat artsen en patiënten bijwerkingen en incidenten melden. ,,Alleen dan kunnen anderen hiervan leren en kan er samen voor worden gezorgd dat medische hulpmiddelen steeds veiliger worden.”

Artsen zijn vanaf 1 januari verplicht om implantaten te registreren in het Landelijk Implantatenregister.