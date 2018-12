Door een ongeval op de A10 bij Oostzaan bij Amsterdam zijn twee mensen omgekomen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

Volgens Rijkswaterstaat waren bij het ongeval een auto en een motorrijder betrokken.

De A10 is bij het knooppunt Coenplein in de richting van Amersfoort afgesloten voor verkeer. Ook de verbindingsweg van Zaanstad naar de A10 is afgesloten.