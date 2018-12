Kinderen blijven vaak na afwijzen kinderpardon

Verreweg de meeste minderjarige asielzoekers die voor het kinderpardon zijn afgewezen, zijn nog steeds in Nederland. Slechts 80 van de 1400 minderjarigen zijn aantoonbaar vertrokken. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

740 kinderen zijn hier zonder verblijfsvergunning, 400 kinderen kregen toch nog een verblijfsvergunning om bijvoorbeeld medische redenen en van 180 is niet duidelijk waar ze zijn. Het gaat in alle gevallen om minderjarigen die op het moment van aanvraag al zeker vijf jaar in Nederland waren.

Defence for Children schatte eerder dat er 400 kinderen zijn van wie de situatie lijkt op die van Howick en Lili, de Armeense kinderen die na tien jaar Nederland uitgezet dreigden te worden, maar na grote ophef alsnog mochten blijven. Dat blijken er dus 740 te zijn.

Van 2140 minderjarigen die de afgelopen zes jaar een kinderpardon hebben aangevraagd, kregen 740 kinderen wel een verblijfsvergunning.