Door een ongeval met twee auto’s en een busje op de N210 bij Lekkerkerk is een man om het leven gekomen en raakten in totaal vijf mensen gewond. Twee van hen zijn er ernstig aan toe, aldus de brandweer. Een auto belandde in een naastgelegen sloot. Enkele personen zaten bekneld in een auto en moesten door de brandweer worden bevrijd. Twee traumahelikopters waren opgeroepen. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet bekend waardoor het ongeval is ontstaan.