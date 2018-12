Actiegroep bij Grieks parlement gearriveerd

De leden van de actiegroep We Gaan Ze Halen zijn maandagochtend vroeg in de Griekse hoofdstad Athene aangekomen. Ze willen rond het middaguur in het Griekse parlement een brief overhandigen, gericht aan premier Alexis Tsipras en aan de minister van Immigratie, Dimitris Vitsas.

De activisten willen de eerste 150 van in totaal duizend vluchtelingen van Griekse eilanden naar Nederland halen, omdat daar volgens hen een humanitaire ramp gaande is. Na het vertrek uit Utrecht afgelopen vrijdag bleek een daarvoor aangeschafte bus onderweg niet bestand tegen de 3000 kilometer lange tocht. Zo’n zestig actievoerders reden met circa 25 personenauto’s echter door naar Athene.

Woordvoerder Rikko Voorberg zegt te hopen op een kort gesprek met de Griekse premier, maar onduidelijk is of dat verzoek wordt gehonoreerd. We Gaan Ze Halen verwacht op tweede kerstdag de thuisreis te aanvaarden.