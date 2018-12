‘Advocaat Asia Bibi mag langer blijven’

Advocaat Saif-ul-Mulook van Asia Bibi, de vrouw die door het hooggerechtshof in Pakistan is vrijgesproken van godslastering, mag langer in Nederland blijven en heeft daarvoor een verblijfsvergunning gekregen. Dat meldt de stichting Hulp Vervolgde Christenen, die hem begin november opving na zijn vlucht uit Pakistan, maandagavond.

De katholieke Asia Bibi zat jarenlang in een dodencel omdat ze de profeet Mohammed zou hebben beledigd. Nadat het hooggerechtshof haar vrijsprak, gingen radicale moslims de straat op om te protesteren tegen haar vrijlating.

Saif-ul-Mulook zei eerder maandag tegen RTL Nieuws dat Asia Bibi Pakistan snel kan verlaten. Ze gaat dan vermoedelijk naar Canada. De advocaat verblijft zelf op een geheime locatie in Nederland.

Een woordvoerster van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) onder valt, kon het besluit over een verblijfsvergunning ontkennen noch bevestigen. ,,We doen nooit uitspraken over individuele gevallen.”