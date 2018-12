Meeste kans op parelmoerwolken in zuiden

Nederland krijgt maandag mogelijk te maken met een bijzonder weerfenomeen. Aan het einde van de middag kunnen parelmoerwolken aan de hemel verschijnen. Dat meldt Weeronline.

Deze wolken, met een paarse of roze gloed, zijn te zien tussen 16.00 uur en 17.30 uur aan de westelijke hemel. Het zuiden en oosten van het land maken waarschijnlijk de meeste kans om de wolken te spotten, omdat daar de meeste opklaringen zijn. In het noorden en westen kan de ‘gewone’ bewolking roet in het eten gooien.

Parelmoerwolken ontstaan in de ozonlaag op zo’n 20 tot 30 kilometer hoogte. Het kleine beetje vocht dat daar aanwezig is, condenseert pas bij temperaturen beneden -80 graden Celsius. Maandag zou de temperaatuur tot net onder de -80 graden kunnen zakken, waardoor dunne wolkenflarden ontstaan. Doordat de wolken bestaan uit zeer kleine ijskristallen wordt het zonlicht gebroken en ontstaan wolken met een paarse en roze gloed.

De laatste keer dat in Nederland parelmoerwolken te zien waren, was in februari 2016.