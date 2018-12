Verplaatsing afluisterpark om 5G onderzocht

Het kabinet onderzoekt of het afluisterpark van de inlichtingendiensten in het Friese Burum naar het buitenland kan worden verplaatst. Dat is nodig omdat het niet samengaat met de toekomstige 5G-netwerken die voor supersnel mobiel internet gaan zorgen.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat de frequentieband die het afluisterstation gebruikt om satellietcommunicatie te onderscheppen niet samengaat met 5G. Ze gebruiken namelijk dezelfde 3,5 GHz-band en dat zal leiden tot ,,ernstige hinder”.

Omdat binnen Nederland geen plaats is, wordt de mogelijkheid bekeken (een deel van) het satellietstation naar het buitenland te verplaatsen. Een speciale gezant gaat bij de beoogde partnerlanden ,,draagvlak creëren” voor de verplaatsing. In het eerste kwartaal volgend jaar wordt duidelijk of het gaat lukken om het afluisterstation te verplaatsen.

Het afluisterpark onderschept sinds 2005 met twee grote en negen kleine schotels satellietcommunicatie. Het levert volgens Defensie ,,onmisbare informatie op, cruciaal voor de nationale veiligheid”. Ook is het heel belangrijk voor de cybercapaciteit, die steeds belangrijker wordt.