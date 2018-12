‘Huisarts met meer tijd bespaart zorgkosten’

Als huisartsen meer tijd krijgen voor de behandeling van hun patiënten, verwijzen ze patiënten 20 procent minder vaak onnodig door naar het ziekenhuis. Ook het aantal aanvragen door huisartsen bij laboratoria daalt dan met bijna 9 procent. Dit blijkt uit tussentijdse resultaten van een proef van zorgverzekeraar VGZ.

In de lopende proef bij 28 huisartsenpraktijken in de regio Gorinchem, Afferden en Hoorn kan gekozen worden voor een consult van 5, 15 of 30 minuten. Normaal bestaat de keuze uit een consult van 10 of 20 minuten. Uit de proef blijkt dat het aantal korte consulten toeneemt, terwijl de langere visites afnemen. Dat leidt ertoe dat meer tijd overblijft voor de patiënt die dat nodig heeft.

Doordat huisartsen meer tijd hebben voor een patiënt, kunnen ze die eerder geruststellen en is een doorverwijzing soms niet nodig. ,,De zorg moet op de juiste plek plaatsvinden. Niet alles hoeft in een ziekenhuis te gebeuren, waar de kosten veel hoger zijn”, aldus Ab Klink, bestuurslid bij VGZ. ,,Betere zorg voor de patiënt en iets doen aan de betaalbaarheid van de zorg gaan dus wel degelijk hand in hand.”

Hoeveel zorgkosten worden bespaard, is volgens VGZ nog niet duidelijk. Omdat de resultaten van de aanpak per huisartsenpraktijk verschillen, wordt er nog vervolgonderzoek gedaan.

De zorgverzekeraar, die huisartsen ondersteunt met zaken als aanvragen rond herhaalmedicatie en het efficiënter omgaan met veelvoorkomende klachten, sluit niet uit dat de werkwijze in de toekomst wordt uitgebreid naar veel meer huisartsenposten.