Koning: Nederland een van de beste plekken

Nederland is anno 2018 een van de beste plekken ter wereld om te wonen, te werken en te leven. Dat zei koning Willem-Alexander op eerste kerstdag in zijn kerstrede.

“Ja, er zijn problemen en soms grote spanningen”, erkende hij. Maar “De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat we samenwerken en geven en nemen. Deze norm mogen we nooit laten vervagen! Ze is van onschatbare waarde en leidt steeds weer tot fantastische nieuwe initiatieven.”

Wie het nieuws volgt, zakt de moed soms in de schoenen, sprak de vorst. “Berichten over intimidatie en extremisme – ver weg maar óók dichtbij – kunnen ons boos maken. Tegenover de sterke en brute krachten in de wereld staan gewone mensen machteloos… zo voelt het vaak.” Volgens de koning zijn we echter minder machteloos dan we denken.

De bereidheid om rekening met elkaar te houden en samen te werken heeft ons ver gebracht, zei hij.