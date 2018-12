De politie heeft in Rotterdam een 19-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij drie gewapende overvallen. Die werden gepleegd op de avond van 28 november in Eindhoven en Veldhoven.

Eerder hield de politie al een eveneens 19-jarige man aan in verband met deze kwestie. Doelwit van de overvallen waren een tankstation en een filiaal van New York Pizza in Eindhoven en een supermarkt in Veldhoven. In alle gevallen werd personeel met een mes bedreigd en is geld buitgemaakt.