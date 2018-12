Vergeefse zoektocht naar vermiste van schip

Onder leiding van de kustwacht is op eerste kerstdag drie uur gezocht naar een vermist bemanningslid van een zeeschip, dat voor Rotterdam voor anker ligt. De zoektocht is omstreeks 14.00 gestaakt. Het vermiste bemanningslid, een 23-jarige man van Filipijnse afkomst, is niet teruggevonden, meldde de kustwacht.

De kustwacht zette bij de reddingsoperatie kustvaartuig de Zeearend, twee helikopters en een vliegtuig in. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) was met vier boten bij de operatie betrokken.

De melding van de vermissing kwam dinsdag om 11.00 uur binnen bij het kustwachtcentrum. De man was maandagavond nog aan boord van zijn schip gezien. Een ander bemanningslid had in de nacht nog contact met hem via internet. Aan boord is meerdere keren tevergeefs gezocht naar de man.

Met de huidige temperaturen kan een persoon circa twee uur in leven blijven in het water van de Noordzee.