Een 26-jarige man is in Brunssum (Limburg) lichtgewond geraakt bij een schietpartij. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft nog geen verdachte aangehouden.

De schietpartij had rond 22.20 uur plaats in een tuin van een woning aan De Ruyterstraat. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie is een buurtonderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.