Nederlander verdronken in Zuid-Afrika

Een Nederlandse man is op eerste kerstdag verdronken in de Zuid-Afrikaanse kustplaats Wilderness. Volgens de lokale krant George Herald moesten er meerdere hulpdiensten aan te pas komen na meldingen over drie mensen die waren gegrepen door een zogeheten muistroom, die mensen naar zee kan trekken.

De man is uiteindelijk bewusteloos gevonden in het water. De twee anderen, waarschijnlijk familieleden, zijn veilig uit het water gehaald en bleken niet gewond. Op het strand is nog geprobeerd de man te reanimeren maar dat is niet gelukt. Het ministerie van Toerisme helpt de echtgenote van het slachtoffer en zijn twee dochters.

Wilderness is een kustplaats met 6200 inwoners aan de Tuinroute in Zuid-Afrika.