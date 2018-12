Politieagenten hebben woensdag in Almelo geschoten op een man die op de vlucht was geslagen bij een verkeerscontrole. Niemand is gewond geraakt. De man is nog zoek.

De man probeerde de verkeerscontrole te ontwijken en ging er vandoor nadat hij een politiemotor total loss had gereden. Een agent kon zichzelf op tijd in veiligheid brengen. De politie ging de man achterna en daarbij hebben agenten dus geschoten.

Een deel van de Gravenallee is afgezet voor onderzoek.