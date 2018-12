Twee agenten gewond door aanrijding

Twee agenten zijn dinsdagavond gewond geraakt door een botsing tussen een politiewagen en een personenauto op de Zuidtangent in het Noord-Hollandse Heerhugowaard. Ook de inzittende van de andere wagen moest naar het ziekenhuis.

De twee politiemensen liepen geen ernstige verwondingen op en konden na behandeling weer naar huis. Het is niet bekend of de bestuurder van de andere auto nog in het ziekenhuis ligt.

De politieauto reed niet met zwaailicht en was niet onderweg naar een melding. Het was een ‘gewone’ aanrijding, aldus een woordvoerster van de politie woensdag.