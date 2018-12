Een 21-jarige Rotterdammer heeft zich bij de politie gemeld in verband met een schietpartij in een woning aan de Huniadijk in Rotterdam-IJsselmonde. Deze man is de vermoedelijke schutter.

Vanuit de woning werd dinsdagavond het alarmnummer gebeld, omdat er een man in zijn buik was geschoten. Het slachtoffer, een 26-jarige Rotterdammer, is naar het ziekenhuis gebracht. In de woning waren ook een vrouw en twee kinderen. Wat zich heeft afgespeeld wordt nog onderzocht.