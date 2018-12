21 maanden cel voor illegale handel vuurwerk

Twee mannen die illegaal in gevaarlijk vuurwerk handelden, zijn daarvoor veroordeeld tot 21 maanden celstraf. De rechtbank in Amsterdam acht bewezen dat het tweetal, een 67-jarige man uit Beekbergen en een 27-jarige man uit Beverwijk, zonder vergunning grote hoeveelheden zeer krachtig vuurwerk voorhanden had. De rechtbank vond een forse celstraf passend en wees erop dat er weinig vergelijkbare zaken zijn.

Het ging om bijna 3500 stuks vuurwerk, zoals zwaar knalvuurwerk, lawinepijlen, flowerbeds en cobra-8. De explosieve kracht van dit laatste knalwerk staat gelijk aan die van een granaat. Levensgevaarlijk, oordeelde de rechtbank, ook omdat het spul werd opgeslagen in een loods in Apeldoorn die niet geschikt was en waar meerdere personen aanwezig waren. Ook de gebruikte vrachtwagen was niet geschikt voor vuurwerk.

De rechtbank vond het geen excuus dat de verdachten niet doordrongen waren van het gevaar van deze hoeveelheden vuurwerk. Het ging onder meer om professioneel vuurwerk en dat is vanwege het gevaar niet voor niets verboden voor particulieren, aldus het vonnis.

De opgelegde straf is lager dan de 27 maanden die de aanklager had geƫist, onder meer omdat de zaak al speelt sinds eind 2015.