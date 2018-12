Hoger beroep om verijdelde aanslag Heemskerk

De twee Amsterdammers die vorige week zijn veroordeeld tot celstraffen van zeven jaar vanwege de voorbereiding van een moordaanslag in oktober 2016 in Heemskerk, gaan in hoger beroep. Hun advocaten vinden het onterecht dat de rechtbank in Amsterdam zich in haar oordeel vrijwel uitsluitend baseert op getapte gesprekken. Die worden volgens hen onjuist uitgelegd.

De politie nam gesprekken van de verdachten Willy F. en Jerello G. en twee andere verdachten op met afluisterapparatuur in hun auto’s. Deze twee anderen zouden de liquidatie uitvoeren. Beoogd doelwit was volgens het Openbaar Ministerie (OM) waarschijnlijk een trainer van voetbalclub Odin’59.

De aanslag ging niet door, omdat de politie tijdig kon ingrijpen. De twee uitvoerders werden op de parkeerplaats van de club opgepakt. Ze kregen eerder ook zeven jaar celstraf en gingen eveneens in hoger beroep. Er is geen bewijs dat G. en F. noch de andere twee een liquidatie voorbereidden, stelt G.’s advocaat Elisabet van Nielen. Ze wil meer onderzoek.

De raadsvrouw wijst er verder op dat haar cliƫnt is vrijgesproken van het voorhanden hebben van een aantal voorbereidingsmiddelen, zoals een pistool en munitie. In eerdere berichtgeving over de zaak is ten onrechte gemeld dat G. heeft geschoten. G. was weliswaar een week voor de arrestatie van de twee medeverdachten ter plekke, maar naar eigen zeggen alleen om iemand te laten schrikken in verband met een incasso. Die persoon zouden hij en medeverdachte F. hebben misgelopen.