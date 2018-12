Migrantenschip al 6 dagen op zoek naar haven

Het onder Nederlandse vlag varende schip Sea-Watch 3 heeft zes dagen na een reddingsactie op de Middellandse Zee nog altijd geen veilige haven kunnen bereiken. De 32 op zee geredde migranten hebben de kerstdagen noodgedwongen aan boord doorgebracht. Een oplossing is nog altijd niet in zicht.

Reddingsorganisatie Sea-Watch heeft Nederland en andere landen om hulp gevraagd, maar zegt te stuiten op ,,grote politieke onwil”. Malta en ItaliĆ« willen het schip niet in hun havens binnenlaten. Andere landen in de regio hebben nog niet gereageerd op hulpverzoeken. Volgens Sea-Watch heeft ook de Nederlandse kustwacht een oproep gedaan aan havensteden rond de Middellandse Zee om de opvarenden aan wal te laten gaan.

,,Nederland heeft als vlaggenstaat een juridische verantwoordelijkheid”, zegt een woordvoerder van de hulporganisatie. Hij erkent dat Nederland niet zelf verplicht is om de opvarenden, die onder meer uit Soedan, LibiĆ« en Mali komen, op te nemen. ,,Maar Nederland heeft wel ook een humanitaire verantwoordelijkheid en houdt letterlijk en figuurlijk de boot af.”

Het is de eerste operatie sinds de Sea-Watch 3 is vrijgegeven door de Maltese autoriteiten. Het schip lag maandenlang in Malta aan de ketting voor onderzoek.

Inmiddels is het schip op zoek naar een ander vaartuig op zee waar mogelijk migranten op zitten. Volgens de woordvoerder gebeurt dat na een oproep van de Italiaanse kustwacht.

De opvarenden van de Sea-Watch 3, onder wie een aantal kinderen, maken het naar omstandigheden goed. Het schip is goed uitgerust en heeft onder meer een medisch team aan boord, aldus de Duitse organisatie. ,,Maar de winter op de Middellandse Zee, met zijn verraderlijke weer, eist zijn tol op de reeds verzwakte mensen. Europa moet nu zijn verantwoordelijkheid nemen en Nederland en Duitsland moeten het goede voorbeeld geven”, aldus missieleider Philip Hahn.