Nazaten laten Kandinsky-kwestie niet rusten

De kwestie over het in de Tweede Wereldoorlog op drift geraakte Bild mit Häusern van Wassily Kandinsky is nog niet ten einde. Het schilderij mag van de zogenoemde Restitutiecommissie weliswaar in de collectie van het Stedelijk Museum in Amsterdam blijven, maar daar leggen met name twee in Amerika wonende directe nazaten van de oorspronkelijke eigenaar zich niet bij neer. Ze slepen de gemeente Amsterdam en het museum op 16 januari voor de rechter om het werk toch terug te krijgen.

Het Stedelijk kocht het schilderij op 9 oktober 1940 vrijwel zeker te goeder trouw op de veiling in Amsterdam. De Restitutiecommissie stelde onder meer dat de verkoop van het werk niet echt los kan worden gezien van het optreden van het naziregime, maar tevens het gevolg was van de slechte financiële omstandigheden waarin de oorspronkelijke eigenaar al voor de Duitse inval verkeerde.

De erven vinden het oordeel van de commissie volgens hun advocaat Gert-Jan van den Bergh ,,onacceptabel” en in strijd met de internationale uitgangspunten. De afwijzing zou volgens bepaalde deskundigen ook ,,hardvochtig, kil en formalistisch” zijn.