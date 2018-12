Aan de Karspeldreef in Amsterdam-Zuidoost is een 14-jarige jongen gewond aangetroffen. AT5 meldt dat het om een steekpartij zou gaan. De politie kan dat niet bevestigen. De precieze toedracht van het voorval is nog niet bekend.

Het incident gebeurde donderdagmiddag rond 15.00 uur. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, hij is wel aanspreekbaar.

Behalve ambulances werd een traumateam ingezet.