Vuurwerkdealers delen 2 miljoen brillen uit

De Nederlandse vuurwerkbranche wil oogletsel uitbannen en geeft daarom bij iedere aankoop een gratis vuurwerkbril mee. Dat meldt de Stichting VuurwerkCheck. Het is een gezamenlijke actie van Nederlandse importeurs en winkels. Er worden bijna 2 miljoen brillen uitgedeeld.

Enkele jaren terug is de vuurwerkbranche samen met VuurwerkCheck gestart met de campagne ‘Be Wise, Protect your Eyes’. Doel daarvan is om de vuurwerkconsument bewust te maken van de gevaren van vuurwerk.

Eerder bleek al uit een enquête van I&O Research in opdracht van Binnenlands Bestuur dat driekwart van de Nederlanders vindt dat verkopers gratis vuurwerkbrillen moeten uitdelen aan particulieren. Eén op de vijf is het daar niet mee eens.

Iedere jaarwisseling komen zeker tweehonderd slachtoffers op de eerste hulp terecht vanwege oogletsel door vuurwerk. De helft van hen is minderjarig. Slachtoffers die boven de 15 jaar oud zijn lopen vaker oogletsel op dan kinderen onder de 15 jaar. Dat kan volgens kenniscentrum VeiligheidNL te maken hebben met het feit dat jonge kinderen vaker een vuurwerkbril dragen.

Behalve oogletsel zijn brandwonden de meest voorkomende letsels door toedoen van vuurwerk. Uit de enquête blijkt ook dat 77 procent van de ondervraagden de verantwoordelijkheid van het letsel legt bij de afsteker van het vuurwerk. Maar 6 procent beschouwt de vuurwerkproducent als schuldige.