Bezwaar tegen expositie nazi-design

De AFVN, een kleine antifascistische organisatie, wil dat een voor september geplande tentoonstelling over kunst en toegepaste kunst uit het Derde Rijk in Den Bosch niet doorgaat. Ze hoopt dat de burgemeester van de stad de expositie in het Design Museum tegenhoudt, aldus woordvoerder Arthur Graaff.

Hij zegt dat er al genoeg aan nazispullen te zien is in oorlogsmusea, die volgens hem veel beter geschikt zijn om ze in de goede context te vertonen. Die zijn er immers voor opgericht om het juiste verhaal te vertellen en het Design Museum niet. Graaff vindt de plannen van het Design Museum ook ,,provocerend”.

Timo de Rijk, directeur van het Design Museum, belooft de nazi-ontwerpen in een goede context te plaatsen, maar daar gelooft Graaff niet in. Zijn organisatie bestrijdt ook beurzen met spullen uit het Derde Rijk, zegt hij: ,,Dan staat er ook bij de ingang: wij zijn ertegen. Maar dat zijn dode letters.”

Directeur Hanna Luden van het Centrum Informatie en Documentatie IsraĆ«l (CIDI) heeft nog geen oordeel, maar vindt wel dat het Design Museum rekening moet houden met kritiek en zich bewust moet zijn van de valkuilen. Ze noemt als voorbeelden eventuele bewondering voor het effect dat de nazi’s met hun propaganda bereikten en de kans dat de tentoonstelling een soort bedevaartsfunctie krijgt. Op zich is het volgens haar goed om te laten zien hoe propaganda mensen kan manipuleren en daarvan te leren, maar een dergelijke tentoonstelling is wel ,,koorddansen”. Goede bedoelingen leiden niet altijd tot goede resultaten, waarschuwt Luden.