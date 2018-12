Het weer in 2018: een jaar van extremen

Een bijzonder weerjaar is bijna ten einde. Van zeer zware storm in januari, ijskoud winterweer eind februari, extreme droogte en langdurige hitte in de zomer: alles kwam dit jaar voorbij, meldt Weeronline. De zon was in 2018 alom vertegenwoordigd, met een recordaantal zonuren in De Bilt.

Met gemiddeld over het land 2090 zonuren (tegen 1639 normaal) was dit jaar goed voor een tweede plaats van zonnigste jaren sinds het begin van de metingen. Alleen in 2003 was de zon nog vaker te zien met 2100 zonuren. Juli was met 332 zonuren zelfs de zonnigste maand ooit.

Het is ook het op één na warmste jaar ooit gemeten met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 11,4 graden. Normaal is dat 10,1 graden. Alleen in 2014 was het met 11,7 graden warmer. In De Bilt werden veertien dag-warmterecords gebroken: 24 januari, 7, 8, 19 en 22 april, 28 en 29 mei, 26 en 27 juli, 12, 13 en 14 oktober, 6 november en 2 december waren de warmste ooit gemeten. Daar tegenover staan drie datum-kouderecords: 28 februari, 17 maart en 23 september.

De hoogste temperatuur van het jaar werd gemeten op 26 juli. In Arcen (Limburg) werd het maar liefst 38,2 graden. Het koudst was het op 28 februari. In Woensdrecht vroor het ’s nachts streng met -10,5 graden.

Er viel gemiddeld over het land 666 millimeter neerslag, waar in een normaal jaar 847 millimeter wordt afgetapt. Aan het eind van het groeiseizoen bedroeg het neerslagtekort op veel plaatsen meer dan 300 millimeter. In Winterswijk verdampte zelfs 400 millimeter meer dan dat er aan regen viel. Vanwege de droogte kleurden bomen in augustus al massaal bruin en zagen grasvelden er geel en dor uit. De droogte van dit jaar kon wedijveren met het bijzonder droge jaar van 1976.

Na de zomer was de droogte nog niet voorbij, want er viel slechts de helft van de normale hoeveelheid herfstneerslag. Het gevolg was dat het waterpeil eind oktober in de Rijn recordlaag was met 650 centimeter boven NAP.

In totaal werd dit jaar op 123 dagen een weerwaarschuwing afgegeven (code geel, oranje of rood). Dit is beduidend minder dan de afgelopen jaren, vooral dankzij het beperkt aantal dagen met onweer en mist. De meeste waarschuwingen waren voor gladheid (44 dagen). Onweer (36 dagen) en mist (35 dagen) staan respectievelijk op een tweede en derde plaats.

In heel 2018 was één keer sprake van code rood (weeralarm). Op 18 januari woedde een zeer zware storm aan de kust (windkracht 11) en ook in het binnenland stormde het. Op 13 dagen gold code oranje. Vijf keer was dit vanwege extreme hitte, vier keer voor onweer, drie keer voor windstoten, één dag voor extreme regenval en één dag vanwege gladheid.