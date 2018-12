KOZP beklaagt zich bij acht gemeenten

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) heeft zich bij de burgemeesters van acht gemeenten formeel beklaagd over het inperken, afbreken of verbieden van anti-zwartepietdemonstraties. Activisten van KOZP waren in het weekend van 17 en 18 november verspreid over het land op de been om tegen zwarte piet te demonstreren. Volgens de actiegroep hebben burgemeesters en politie ,,op grote schaal gefaald om het demonstratierecht te beschermen.”

De advocaat van KOZP heeft bezwaren ingediend in acht van de veertien gemeenten waar dit jaar protesten waren gepland. Het gaat om Zwolle, Weesp, Leeuwarden, Tilburg, Den Helder, Den Haag, Hilversum en Rotterdam. Ook worden de mogelijkheden bekeken om aangifte te doen tegen mensen of groepen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan onder meer geweld en bedreiging tegen anti-zwartepietactivisten. In diverse gemeenten zijn activisten belaagd door tegendemonstranten.

Volgens KOZP-voorman Jerry Afriyie is dit jaar meer dan ooit gebleken dat ,,het geweld, de haat en de ordeverstoringen” van de kant van de ,,pro-pieten” komen. Met de ingediende klachten wil KOZP de gemeenten ,,bij de les houden.”