Maker brandblusser-rookbom vrijgesproken

Een 46-jarige man uit Zevenaar is vrijgesproken van het veroorzaken van ernstig letsel met een rookbom die hij op oudjaarsdag 2015 had gemaakt van een brandblusser. Hij gooide een brandend sterretje in de brandblusser waardoor die zou zijn ontploft. Zijn destijds 13-jarige nichtje raakte ernstig gewond aan haar been, maar de rechtbank in Arnhem acht niet bewezen dat dit kwam door de brandblusser. Mogelijk was zwaar en wellicht ook illegaal vuurwerk, dat vlakbij werd afgestoken, de oorzaak.

Het meisje liep een 6 centimeter lange snijwond aan haar knie op, een gebroken knieschijf, een deels gescheurde spierpees en een gescheurd botvlies. Ondanks allerlei behandelingen heeft zij nog steeds last van haar knie, bleek uit haar verklaring op de zitting eerder deze maand. Ook gaat ze emotioneel nog gebukt onder het voorval.

De rechtbank wijst erop dat getuigen allemaal verschillende verklaringen hebben afgelegd over het voorval. Volgens de verdachte zelf is de brandblusser niet ontploft, maar is het meisje gewond geraakt door zwaar vuurwerk of glas dat daardoor in de rondte vloog. De brandblusser is niet meer teruggevonden.