Uitspraak zaak Ivana Smit uitgesteld

Op 8 maart wordt waarschijnlijk duidelijk of er een strafzaak komt over de dood van het Nederlandse model Ivana Smit in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Aanvankelijk zou die uitspraak van de rechtbank 22 januari komen, maar de rechter gaat een pelgrimstocht naar Mekka maken, waardoor de datum een paar weken naar achter is verschoven.

Dat bevestigt de Nederlandse advocaat van de familie S├ębas Diekstra na berichtgeving van het AD. De Maleisische rechtbank onderzocht de afgelopen maanden de omstandigheden rond de dood van de jonge vrouw.

Smit overleed na een val van een balkon van de twintigste etage van een flat in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Ze was daar op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Haar familie gelooft niet dat haar dood een ongeluk was.