Vuurwerkverkoop rustig van start

In winkels is vooralsnog geen sprake van enorme drukte nu er weer vuurwerk mag worden verkocht. Voorzitter Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek zegt dat het deze eerste dag vrij rustig is. ,,Mensen weten dat er voldoende vuurwerk is.’’

Zaterdag zal het naar verwachting drukker worden en maandag, de laatste dag, zal het ook druk zijn, verwacht Groeneveld. Vooral zogenoemd compound vuurwerk is volgens hem in trek. Dit samengestelde vuurwerk heeft maar één aansteeklont waarmee een minivuurwerkshow in gang gezet kan worden.

De omzet ligt dit jaar mogelijk wel wat hoger dan de 68 miljoen euro die Nederlanders vorig jaar uitgaven aan vuurwerk. In de voorverkoop is dit jaar 2 tot 3 procent meer verkocht, zegt Groeneveld. Vooral het aandeel online groeit. ,,Dat zien we al enkele jaren. Dit jaar is het aandeel online met 10 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Het invullen en inleveren van bestellijstjes lag juist een kleine 8 procent lager.’’

Of de discussie over een vuurwerkverbod de verwachte omzetstijging veroorzaakt, weet de voorzitter van de belangenvereniging niet. ,,Misschien is het een soort tegenreactie. Er zijn ook mensen die het heel betuttelend vinden als consumentenvuurwerk zou worden verboden.’’