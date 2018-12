Zaak aanslag Panorama in juni behandeld

Het proces over de aanslag met een antitankwapen op het pand waar weekblad Panorama in zit, wordt op 20 en 21 juni behandeld. Dat is precies een jaar nadat het kantoor in Amsterdam Sloterdijk werd beschoten. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het onderzoek zo goed als afgerond, bleek tijdens een niet-inhoudelijke zitting in de rechtbank in Amsterdam.

De aanslag, waarbij niemand gewond raakte, vond plaats in de avond van 21 juni. De politie arresteerde de volgende ochtend Richard Z. (42) uit Woerden op verdenking van het coördineren van de beschieting. Medeverdachten John P. (46) uit Spijkenisse en Mike van den B. (25) uit Rotterdam werden later gepakt. De drie zijn lid van de Woerdense motorclub Caloh Wagoh Main Triad, waarvan Z. president is.