Bij een steekpartij op de Westersingel in Rotterdam zijn drie mensen gewond geraakt. Een van hen moest op straat een levensreddende operatie ondergaan, meldt de politie. Zijn toestand is zorgwekkend.

Het incident gebeurde vlakbij een discotheek. De politie denkt dat een ruzie aan de steekpartij vooraf is gegaan. Een verdachte is meteen na het incident aangehouden. Korte tijd later werden nog drie verdachten aangehouden.