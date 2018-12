Gewonde bij steekpartij azc Rotterdam

Bij een steekincident in het asielzoekerscentrum (azc) aan de Edo Bergsmaweg in Rotterdam-Beverwaard is een gewonde gevallen. Het slachtoffer moest worden overgebracht naar een ziekenhuis, meldt de politie. Zijn verwondingen zijn niet levensbedreigend.

De verdachte is na het incident gevlucht, maar de politie weet om wie het gaat. Het is een persoon uit een zogenoemd veilig land die op uitzetting wacht.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam nam in oktober harde maatregelen tegen het azc. Het aantal incidenten was in korte tijd verdrievoudigd. Daarbij ging het volgens Aboutaleb om zaken als geweld, diefstal en overlast.

De burgemeester gelastte een stop op de nieuwe instroom van mensen uit zogenoemde veilige landen, zoals Marokko, Algerije en Tunesiƫ. Ook werd de beveiliging van het azc Beverwaard uitgebreid en worden overlastgevers zo snel mogelijk de opvang of zelfs Nederland uitgezet.